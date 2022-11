PS com "margem negocial" reduzida, PSD pressiona. O que pode mesmo mudar na Constituição?

Sem “intransigência” mas com “margem negocial” reduzida. É assim que o Partido Socialista encara o debate da revisão da Constituição que se vai iniciar logo depois da discussão do Orçamento do Estado e que vai pôr PS e PSD sentados à mesma mesa a assinar um verdadeiro pacto de regime. Depois de apresentados os projetos dos vários partidos, o Parlamento vai constituir uma comissão para os deputados decidirem, ponto por ponto, o que vai mudar na Lei Fundamental - que não é mexida desde 2005. Todos terão contributos a dar mas, para atingir a maioria de dois terços (154 deputados) é preciso entendimento entre PS e PSD.

