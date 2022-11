Carlos Moedas avança com isenção de IMT para jovens em Lisboa

Carlos Moedas vai avançar com a isenção de IMT (Imposto Municipal sobre Transmissões) para os jovens até 35 anos que comprem casas num valor máximo de €250 mil em Lisboa. Trata-se de uma das medidas-chave do programa eleitoral com que o autarca conquistou a Câmara Municipal (CML), há pouco mais de um ano, e vai ser incluída no orçamento da cidade para 2023. Se for aprovada, entra em vigor a partir do próximo 1 de janeiro.

Fonte da autarquia adianta ao Expresso que a medida será apresentada no início da próxima semana, quando o executivo planeia tornar públicas as contas para o ano que vem. Segundo a mesma fonte, as casas abaixo dos €250 mil correspondem a cerca de 45% das transações feitas por pessoas com menos de 35 anos em Lisboa, e a medida vai custar cerca de €4,5 milhões à autarquia. Para os compradores, a poupança média é de cerca de 3,3% do valor de compra de uma casa e pode ir até um máximo a rondar os €8300.