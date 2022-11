Nem Jerónimo, nem Raimundo: o coletivo comunista só fala em reforçar a luta

Enquanto toda a Comunicação Social fala na saída de Jerónimo de Sousa e se vão fazendo prognósticos sobre a entrada em cena de Paulo Raimundo aos comandos do PCP, na sala do pavilhão desportivo de Corroios nem um orador dedicou um minuto do seu tempo de antena para dizer uma palavra sobre um, ou sobre o outro. O coletivo comunista foi convocado para, em Conferência Nacional, debater como vai o PCP “tomar a iniciativa, reforçar o partido e responder às novas exigências” . E foi exatamente isso que fez ao longo de um dia de trabalhos. Nem um desvio dos objetivos. As mudanças na cadeia de comando comunista não são para ser aqui falados.

