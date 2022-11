Chega quer ouvir Carlos Costa no Parlamento sobre alegadas pressões do primeiro-ministro

O Chega vai pedir a audição do antigo governador do Banco de Portugal Carlos Costa para esclarecer se o primeiro-ministro tentou proteger a empresária angolana Isabel dos Santos, tendo contactado o PSD para constituir uma comissão de inquérito.

Em conferência de imprensa no Parlamento, o presidente do Chega, André Ventura, considerou ser preciso “perceber se e porquê protegeu o primeiro-ministro Isabel dos Santos”, um dia depois de António Costa ter admitido processar o ex-governador do Banco de Portugal Carlos Costa por ofensa à sua honra, por este ter afirmado que foi pressionado para não retirar Isabel dos Santos do BIC.

“O país não pode esperar que o processo de António Costa contra Carlos Costa se desenvolva e é preciso esclarecimentos rápidos. E, por isso, eu ouvi o vice-presidente do PSD António Leitão Amaro dizer que o PSD iria pedir explicações, mas tanto quanto sei, à hora que entrámos para esta conferência de imprensa, não havia ainda nenhum requerimento formal no Parlamento para que Carlos Costa seja aqui chamado e preste explicações”, afirmou.

O Chega, “até ao final do dia de hoje” [sexta-feira], entregará esse requerimento “para que o antigo governador do Banco de Portugal preste esclarecimentos no Parlamento sobre a veracidade das afirmações que ali contém”.

“Contactei o presidente do PSD, Luís Montenegro, para avaliar a possibilidade de uma eventual comissão de inquérito sobre esta matéria. O Chega sozinho não consegue potestativamente impor uma comissão de inquérito”, adiantou aos jornalistas. Ventura afirmou que fará o mesmo contacto com a Iniciativa Liberal, uma vez que “está em causa o regular funcionamento das instituições”.

Questionado sobre a posição de Montenegro, o presidente do Chega disse que “não há resposta ainda” e que “o contacto foi unilateral”. “Está a avaliar. Não houve uma resposta sobre isso. Não me cabe a mim falar por ele”, disse, perante a insistência dos jornalistas, admitindo que “o PSD esteja a aguardar mais comunicações do primeiro-ministro”.

Na mesma conferência de imprensa, André Ventura reagiu também à demissão do secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Miguel Alves, que aconteceu na quinta-feira. “O que assistimos foi a um espetáculo de destruição da credibilidade do Governo e das instituições ao longo de semanas e este espetáculo era perfeitamente evitável e tinha preservado as instituições”, afirmou.

O deputado do Chega defendeu também que Miguel Alves “não percebeu” que “em democracia os eleitos têm os mesmos direitos que os outros mas têm deveres acrescidos face aos outros, e um desses deveres é o de explicação”. E criticou o secretário de Estado demissionário por se ter refugiado na “vitimização” ao dizer que “estava a ser perseguido por ser um político do norte”, atacando “a imprensa e a justiça”. “Isto foi um espetáculo degradante que só se degradou tanto porque o primeiro-ministro o permitiu”, considerou.

Miguel Alves apresentou a demissão esta quinta-feira, no dia em que foi noticiado pelo “Observador” que é acusado pelo Ministério Público.