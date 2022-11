Deputados do PSD queixam-se: não foram “tidos nem achados” para revisão constitucional e estão “pressionados” a fazer propostas

A reunião em que os deputados do PSD iriam ficar a conhecer o projeto de revisão constitucional do partido foi uma reunião em que os deputados do PSD não ficaram a conhecer o tal projeto. A bancada parlamentar reuniu-se ao final da tarde desta quarta-feira com António Leitão Amaro, vice-presidente do partido, na véspera do Conselho Nacional extraordinário que abordará o mesmo assunto. Vários deputados relatam ao Expresso que ficaram “incrédulos” no decurso da reunião.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler