Montenegro “totalmente disponível” para “acertar e concertar” com PS revisão constitucional

O presidente do PSD disse esta segunda-feira estar “totalmente disponível” para “acertar e concertar” com o PS a viabilização de “algumas” alterações à Constituição, depois de terminar o prazo para apresentação de projetos, na sexta-feira.

“Depois das propostas serem conhecidas a nossa disponibilidade é total para poder interagir com todos os partidos, em particular com o PS que é aquele que detém, efetivamente, a possibilidade de viabilização das alterações à Constituição”, afirmou Luís Montenegro no final da visita que hoje dedicou ao concelho de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, no âmbito da iniciativa Sentir Portugal.

O líder do PSD disse não estar agendado nenhum encontro com o secretário-geral do PS para discutir o assunto, e que vai esperar pela proposta do PS “para dialogar com todos os partidos sobre alterações que sejam positivos para a nossa lei fundamental”.

“Sendo certo que, obviamente, a palavra mais importante será a do PS porque há coisas que são matemática pura. Só é possível fazer uma alteração da Constituição com a aprovação de dois terços dos deputados em efetividade de funções e isso, necessariamente, impõe que os deputados do PS participem na aprovação das normas que estão em discussão”, referiu