Marques Mendes: “O PR tem toda a razão em estar preocupado com o atraso” na aplicação dos fundos europeus

No seu habitual espaço de opinião no ‘Jornal da Noite’, Luís Marques Mendes comentou o ‘raspanete’ público que Marcelo Rebelo de Sousa deu este sábado à ministra da Coesão Territorial, ao avisar Ana Abrunhosa que não lhe perdoará se falhar na aplicação dos fundos do PRR.

“O Presidente da República tem toda a razão em mostrar-se preocupado relativamente ao atraso [na aplicação] dos fundos”, afirma Luís Marques Mendes, enfatizando que “o que está executado é apenas 6%” do valor total.

“O puxão de orelhas à ministra Ana Abrunhosa já não me parece muito correto”, avalia o comentador da SIC. Porquê? “Não é a responsável pela [aplicação] da maior parte dos fundos e sobretudo daqueles mais importantes”, observa Marques Mendes.

Para o analista político, “a questão mais importante é saber se o dinheiro que vem é bem aplicado do ponto de vista de resultados, mas primeiro é preciso aplicá-lo e a grande questão é que não está a ser”.

Nesse sentido, Marques Mendes recomenda, “antes que seja tarde”, ao Governo e ao PR: “Ainda estão a tempo de corrigir esta situação. Juntem-se à mesa, sobretudo com os responsáveis dos vários organismos e instituições que trabalham nesta matéria”.

O comentador da SIC frisa que “esta é a questão mais importante para o país”, até porque, sustenta, “não se pode andar sempre a reivindicar mais dinheiro em Bruxelas e depois não ter capacidade de executar”.