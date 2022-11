Bombeiros, professores, médicos, enfermeiros, trabalhadores autárquicos e técnicos do INEM: as greves vêm aí e em força

À saída da última reunião negocial com o ministro da Saúde, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses não ficou com dúvidas de que chegou a hora do do braço de ferro. “Este é o tempo, este é o momento e os enfermeiros têm razão”, disse José Carlos Martins, anunciando a convocação de três dias de greve do sector - para 17,22 e 23 próximos - a que se junta ainda a participação dos enfermeiros na greve geral decretada para toda a Administração Pública no dia 18 de novembro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler