Revisão Constitucional: PSD quer, Marcelo pressiona e Costa não exclui

Tudo começou com o partido de André Ventura, que apresentou na Assembleia da República, no início de outubro, um projeto de revisão constitucional com o intuito de chamar os partidos da direita a terreno para entendimentos comuns. Esta quinta-feira, em cima do fim do prazo de 30 dias para responder à chamada, o PSD de Luís Montenegro anunciou que iria a jogo - ainda sem especificar em que termos e com que objetivos - mas tudo indica que aquilo que Ventura queria que fosse o início de um acordo de direita pode vir a ser antes um acordo cirúrgico de bloco central, com o PS a não esconder o interesse de fazer mexidas pontuais na lei fundamental para resolver problemas antigos.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler