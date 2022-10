Costa destaca “excelentes” relações com Timor-Leste e quer novas áreas de cooperação

O primeiro-ministro afirmou esta segunda-feira que passou em revista com o Presidente de Timor-Leste “as excelentes” relações bilaterais entre os dois países e que discutiu com José Ramos-Horta novas áreas de cooperação. Esta posição foi transmitida por António Costa numa mensagem que publicou na sua conta na rede social Twitter, após ter recebido em São Bento o Presidente da República Democrática de Timor-Leste, José Ramos-Horta, que iniciou hoje uma visita de Estado a Portugal.

“Tivemos a oportunidade de passar em revista as excelentes relações bilaterais entre os nossos países e discutir novas áreas de cooperação”, escreveu o líder do executivo português. Antes do encontro com o primeiro-ministro, os chefes de Estado de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e de Timor-Leste deram uma conferência conjunta.

O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que as autoridades de Portugal e Timor-Leste estão a trabalhar em conjunto criar condições de permanência para os timorenses recém-chegados em Portugal e combater ilegalidades. Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, "estão localizados a esta data 873 timorenses" em Portugal, "dos quais a maioria esmagadora em condições – mais de 500 – de habitabilidade ou de acolhimento ou de albergue ou de apoio de instituições muito variadas", Estado, autarquias locais e instituições de solidariedade social.

O Presidente da República disse ainda que Portugal e Timor-Leste estão a atuar "em termos de formação no português básico e de formação técnico-profissional" e de "ajustamento das aptidões à empregabilidade social".

Perante os jornalistas, após esse encontro, o chefe de Estado português elogiou Ramos-Horta pelo "seu exemplo na luta que teve, e que mereceu o Prémio Nobel da Paz, pela democracia, pela liberdade, pelos direitos humanos, pela independência, pela soberania e pelo futuro do povo irmão de Timor-Leste".

"É para nós muito reconfortante ver a forma pacífica e pacificadora e estabilizadora como tem exercido as suas funções", acrescentou, felicitando-o "pelo arranque deste seu novo mandato, muito promissor".

O encontro entre Costa e Ramos Horta prolongou-se tanto que o chefe de Estado de Timor-Leste, que se encontra em visita oficial a Portugal, cancelou , já depois da hora prevista, uma deslocação agendada à sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Segundo fontes da CPLP, o Presidente timorense teve um encontro mais prolongado que o previsto com o primeiro-ministro, António Costa, e não daria depois para cumprir o protocolo das cerimónias na Câmara Municipal de Lisboa, onde iria receber as chaves da cidade, se visitasse a sede da comunidade da qual Timor-Leste é Estado-membro.

A chegada do Presidente José Ramos-Horta à sede da CPLP estava prevista para as 15:00 e já passava das 15:30 quando o secretário-executivo da organização, o timorense Zacarias da Costa foi avisado do cancelamento da visita, tal como a Lusa constatou no local.

Zacarias da Costa, que aguardava a chegada do Presidente do seu país à porta da sede da CPLP, não quis prestar declarações aos jornalistas, nem sobre o cancelamento da visita nem sobre outros assuntos.

A aguardar Ramos-Horta estavam também os embaixadores representantes dos nove Estados-membros da CPLP.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP.