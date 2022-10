Eleições no Brasil: Lula vence em Paris, Genebra, Viena, Roma e Moscovo

A votação para as eleições presidenciais brasileiras já fechou em parte da Europa e os primeiros resultados são favoráveis a Lula da Silva. “Lula vence em Moscovo, Genebra, Paris, Viena e Roma”, avança a plataforma UOL, canal digital do grupo Folha de São Paulo.

De acordo com o dados recolhidos, Luiz Inácio Lula da Silva arrecadou 82% dos votos em Paris (7.885), contra17% de Jair Bolsonaro, e em Roma . Bolsonaro somou apenas 1,6 mil, 17%. Em Roma, a vitória foi mais tangencial : 1772 votos para o candidato do PT, contra 1176 para o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

Na Grécia, Lula somou 242 votos, à frente dos 193 de Bolsonaro, na Rússia, de acordo com a UOL ficou com 46 votos, precisamente o dobro do seu opositor, e em Viena teve 961 votos, enquanto Bolsonaro ficou com 379 votos.

Em Genebra, na Suíça, Lula venceu por 41 votos (2320 vs 2279), menos 10 do que na primeira volta, refere a mesma plataforma