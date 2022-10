Gouveia e Melo, o "Almirante da Coesão", foi homenageado no Porto e não quer falar de guerras políticas

Foi uma cerimónia rápida e sem grandes declarações à parte. O Almirante Henrique Gouveia e Melo é, desde esta quarta-feira, Irmão Honorário da Santa Casa da Misericórdia do Porto, pela sua “intervenção decisiva” na operação de vacinação à covid-19. Na homenagem, António Tavares, provedor da Santa casa do Porto, afirmou que a missão do agora chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA) “não vai ser esquecida" por ter estado na linha da frente do combate à pandemia, "numa espécie de guerra de trincheiras”.

