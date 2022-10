OE2023: Livre e PAN com sentido de voto em "aberto". Com "sintomas fortes" de covid, Rui Tavares participa no debate por videoconferência

Rui Tavares testou positivo à covid-19 e está com “sintomas fortes”, devendo estar de baixa até ao final da semana, o que impossibilita a presença do deputado do Livre no Parlamento nos dois dias de discussão do Orçamento do Estado para 2023, na quarta e quinta-feira. Uma discussão em que nem Livre, nem PAN têm sentido de voto definido.

