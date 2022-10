Alojamento local volta a dividir esquerda e direita em Lisboa. Moedas pede “respeito” pelo sector

Com os votos contra da equipa de Carlos Moedas, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) aprovou esta segunda-feira uma moção apresentada pelo PS que insta a Assembleia da República a rever as regras do alojamento local (AL) e estabelecer um limite temporal às licenças em algumas zonas das cidades. Além do PS, votaram a favor PCP, Bloco de Esquerda, Livre e a vereadora independente eleita pelo Cidadãos por Lisboa, fazendo assim aprovar mais uma proposta à esquerda contra a vontade de Moedas.

