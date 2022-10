Carlos Guimarães Pinto não vai a jogo nas eleições antecipadas da Iniciativa Liberal

O ex-presidente da Iniciativa Liberal (IL) e atual deputado Carlos Guimarães Pinto não irá disputar as eleições antecipadas de dezembro, anunciadas este domingo, em que o atual líder, João Cotrim de Figueiredo, não será candidato. “Em relação ao processo eleitoral que se avizinha, manterei a posição de afastamento da vida interna do partido que assumi desde que deixei a presidência, não integrando, subscrevendo ou apoiando qualquer lista apresentada aos órgãos do partido”, escreveu Guimarães Pinto nas redes sociais. O deputado promete continuar a fazer o seu trabalho parlamentar “com a lealdade, liberdade, indisciplina e sentido crítico de sempre”.

O deputado liberal reconhece que foi “com tristeza” que soube da decisão de Cotrim de Figueiredo de abandonar a liderança do partido. “O João cumpriu com enorme dignidade e competência a segunda etapa desta maratona, conseguindo transformar um deputado único numa bancada parlamentar. Juntamente com a sua equipa montou uma estrutura no partido que não existia quando assumiu a presidência. O partido fica a dever muito ao seu primeiro deputado e terceiro presidente”, sublinha Guimarães Pinto.

De resto, o deputado assegura ficar com “um sentimento de dever cumprido” por considerar que “quando um líder se demite voluntariamente fica corresponsável pelo desempenho do seu sucessor”. “O meu sucessor sai agora depois de ter cumprido o seu papel e eu poderei voltar de cabeça erguida a todos aqueles que, na altura da minha demissão, duvidaram quando lhes dizia que o João seria a melhor pessoa para aquela fase da vida do partido”, explica.

No entanto, “apesar da perda tremenda”, a IL “nunca foi um partido de uma pessoa só”, tendo transformado “dois desconhecidos em presidentes de sucesso” e construído um candidato presidencial “em poucos meses”, acrescenta, referindo-se a Tiago Mayan Gonçalves. “A pessoa que sucederá ao João será certamente recebida com as mesmas desconfianças com que eu, o João ou o Mayan fomos recebidos e, estou convicto, terá o mesmo sucesso a prazo”, preconiza.

Carlos Guimarães Pinto foi o segundo presidente da IL, tendo sido antecedido por Miguel Ferreira da Silva e sucedido por João Cotrim de Figueiredo. E se o antigo presidente não se mostra disponível para disputar a liderança, o também deputado Rui Rocha já anunciou que será candidato.

Cotrim de Figueiredo disse que a IL necessita de “uma postura distinta” para continuar a crescer. “O partido precisa de uma tónica mais combativa, mais popular e mais abrangente a nível nacional e considero não ser eu a pessoa ideal para a corporizar”, explicou o presidente demissionário.