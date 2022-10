Duarte Cordeiro não garante que não haja falhas de gás: "Estamos a fazer tudo, dizer mais do que isso não é sério"

O ministro do Ambiente e da Acção Climática não se compromete com garantias a 100% de que Portugal não terá problemas de forncecimento de gás. “Tudo faremos”, “Estamos a fazer tudo para garantir que não haverá falhas”, foram as expressões de Duarte Cordeiro em entrevista à SIC, onde admitiu que "dizer mais do que isto não é ser sério".

Horas depois do Presidente da REN ter dito, nos Encontros de Cascais, que as reservas existentes dão “para menos de um mês”, o ministro foi cauteloso, garantindo no entanto que o Governo está a fazer tudo ao seu alcance para evitar ruturas.

Referindo-se ao acordo fechado esta semana entre Portugal, Espanha e França sobre novas interconeções energéticas na Europa, Duarte Cordeiro anunciou que uma estimativa da REN (Redes Energéticas Nacionais) prevê para Portugal um custo deste novo projeto entre 200 e 300 milhões de euros ("mais próximo dos 300"). O ministro admitiu ainda que se o financiamento europeu não for a 100%, o projeto “terá impacto tarifário”.

“Não pode dizer isso, não pode dizer isso”, repetiu, quando questionado sobre se a REN irá repercutir os custos do projeto na fatura. Certo de que o Governo tudo fará para tentar garantir “um forte financiamento europeu”, evitou garantias de que isso aconteça a 100%.

Apostado em contrariar o vice-presidente do PSD, Paulo Rangel, que horas antes acusara o Governo de ter sido o perdedor nas negociações com Madrid e Paris, o ministro do Ambiente disse “Não ter dúvidas de que isto é bom para o país”, e criticou Rangel quando diz que António Costa trocou a preponderância inicialmente prevista para o porto de Sines para a entrada de gaz na Europa “por um prato de lentilhas”.

“Portugal ficou pior porque caíram os compromissos que existiam – firmes, calendarizados e financiados desde 2014 – para a construção de duas interligações elétricas nos Pirenéus", denunciou Rangel, considerando que “esta troca de gasodutos vai secundarizar o terminal de Sines”, porque embora sendo “útil” o transporte de gás importado, é “muito menos interessante” para Portugal do que para Espanha.

Duarte Cordeiro - que falou depois da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, já ter respondido ao dirigente da oposição que acusou de “ver sempre mal” - considerou “um absurdo” a dicotomia usada pelo dirigente da oposição entre os novos gasodutos previstos no acordo a três e o porto de Sines. O ministro preferiu focar-se nas vantagens de passarmos a poder contar com “diversificadas alternativas”.

“Vamos sempre usar o gasoduto para transporte de gáz e gases renováveis”, insistiu. Sem comentar diretamente o principal argumento de Paulo Rangel: “com as novas as interligações do gás e com a valorização dos terminais espanhóis de Barcelona e Valência, Sines deixa de ter importância estratégica”. Porque ”Sines estará ligado a Barcelona, mas terá de “competir com sete terminais existentes em território espanhol”.

Para o ministro do Ambiente, “A lição a tirar da excessiva dependência do leste" é outra e passa por perceber que aproveitar o fornecimento pelo sul é uma oportunidade” e que Portugal será um dos beneficiários, no atual contexto de incerteza provocada pela guerra na Ucrânia.