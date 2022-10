Manuel Pizarro vai envolver Fernando Araújo na decisão sobre encerramentos de urgências de obstetrícia

Os presidentes das Câmaras de Famalicão, Trofa e Santo Tirso reuniram, esta quinta-feira, em Lisboa, com o ministro da Saúde e saíram “tranquilos”. Ao Expresso, Mário Passos afirma que a reunião conjunta “correu bem”, embora sem “certeza de nada” quanto a um possível fecho da urgência de obstetrícia do Centro Hospitalar do Médio Ave. O autarca social-democrata, a cumprir o primeiro mandato em Famalicão, justificou o pedido de reunião a três para haver “maior capacidade de músculo” na argumentação contra o possível fecho dos serviços SOS da maternidade que serve os concelhos vizinhos, além da “perfeita sintonia” nesta questão com os autarcas da Trofa, Sérgio Humberto (PSD), e Santo Tirso, o socialista Alberto Costa.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler