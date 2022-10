Incompatibilidades: socialistas à espera que a polémica passe

Pedro Nuno Santos e Manuel Pizarro têm lastro, experiência e resistência política que lhes permitem lidar com polémicas, mas não é assim com todos os membros do Governo que se viram, nas últimas semanas, envolvidos em polémicas sobre incompatibilidades ou conflitos de interesses, seja por conta de funções que já desempenharam, seja por funções dos seus familiares. Alguns deles foram surpreendidos por situações inesperadas e chegaram a pôr em causa as razões pelas quais aceitaram ir para o Governo.

“Se soubesse que era para isto, não teria vindo”; “Porque é que vim?”, foram desabafos relatados ao Expresso de governantes apanhados em situações de alegada incompatibilidade. Alguns precisaram de ajuda do gabinete do primeiro-ministro para saber como responder e algumas respostas foram consideradas demasiado justificativas pelo Governo, que quer manter o foco numa só ideia: não há qualquer incumprimento da lei.