Presidente do PSD prevê que Costa vai “atrapalhar-se, tropeçar e passar um testemunho em piores condições”

Luís Montenegro serviu-se das palavras de António Costa – que, na condição de secretário-geral do PS, fez uma analogia entre uma corrida de estafetas e uma Segurança Social sustentável – para dizer que o “princípio” está correto. Mas, no segundo e último dia das Jornadas Parlamentares do PSD, na Assembleia da República, o líder social-democrata declarou esta terça-feira que Costa é “a terceira expressão” de como “nunca conseguiu passar o testemunho”. “Pela terceira vez na sua vida política, [o primeiro-ministro] vai atrapalhar-se, tropeçar e passar um testemunho em piores condições”, prognosticou.

