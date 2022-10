Incompatibilidades no Governo: o que distingue os casos e o que está em causa?

A polémica das alegadas incompatibilidades no Governo, que envolve até à data quatro ministros e dois secretários de Estado, tem vindo a marcar os dias e vai continuar a marcar a semana. Esta quarta-feira, Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e protagonista de um dos casos, é ouvido no Parlamento, em comissão, sobre a polémica mais recente que o implica: "a celebração de contratos públicos por uma empresa com uma participação superior a 10% de um ascendente direto do Ministro das Infraestruturas e da Habitação”.

