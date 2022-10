“Luís, nós queremos seguir-te”: Moedas nas Jornadas Parlamentares do PSD contra “populismo ‘soft’ e ‘light’” do Governo

“Eu sou um dos vossos. Como diria o Manuel Acácio, aqui estou para ficar em Lisboa.” O dia era de arranque das Jornadas Parlamentares do PSD, mas o convidado de honra que fechou o primeiro dos dois dias foi Carlos Moedas. Num discurso de pouco menos de meia hora no Refeitório dos Frades, na Assembleia da República, o presidente da Câmara de Lisboa focou-se essencialmente na sua experiência como autarca no dia em que se cumpriu um ano desde o início de funções. Foi “a segunda vez” que esteve esta segunda-feira com o presidente do partido, Luís Montenegro, que não interveio (pelo menos na parte do jantar aberto à comunicação social), e a segunda vez que afastou quaisquer outros voos para lá da capital.

