Governo aumenta em até 20 milhões os custos para a visita do Papa

Primeiro o impasse, depois o entendimento, agora os valores para pôr de pé a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o maior evento católico do mundo, marcado para o próximo verão em Lisboa. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira uma resolução que aumenta as competências da equipa de missão responsável por coordenar as iniciativas ao longo da semana de 1 a 6 de agosto. Competências que permitem agora avançar com os concursos e que vêm acompanhadas por um cheque de até 20 milhões de euros (+ IVA) — dez já para este ano e outros dez para 2023.

