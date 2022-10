Quem são os ministros mais ricos do governo?

O ministro da Economia, António Costa Silva foi quem perdeu mais dinheiro ao integrar o Governo. Em 2021, o então presidente da comissão-executiva da Partex Oil and Gas teve um rendimento bruto de €384.936,96, de acordo com a declaração de rendimentos e património consultada pelo Expresso. Um valor bem aquém do atual salário enquanto membro do Executivo. Fernando Medina e Ana Catarina Mendes integram também o pódio dos membros do Governo que receberam mais dinheiro no ano passado: €127.089,88 e €121.800, respetivamente

Curiosamente os comentários políticos da ex-líder parlamentar do PS, na TVI e na TSF, valeram quase o dobro dos comentários do ex-autarca de Lisboa na TVI24 e na Rádio Renascença. Ana Catarina Mendes recebeu €60 mil, já Medina auferiu €39.400, segundo os rendimentos de trabalho independente declarados junto do Tribunal Constitucional.