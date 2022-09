Presidência do Conselho de Ministros: contrato de € 64 mil que está sob suspeita remonta a 2017

A residência de Manuela Couto, ex-mulher do presidente da Câmara de Santo Tirso, voltou a ser alvo de buscas da unidade de combate à corrupção da Polícia Judiciária, no âmbito do raide policial à secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros (SGPCM). A investigação em curso decorre de uma certidão do processo que levou à detenção da empresária e do então presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, em maio de 2019, libertados sob caução de € 40 mil.

