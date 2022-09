Inflação, saúde, ministros, TAP e as "esquadras" chinesas: o debate no Parlamento em cinco pontos

António Costa apareceu para o debate desta quinta-feira sobre política geral no Parlamento em modo irónico e particularmente duro para o líder da bancada do PSD. O primeiro-ministro citou várias vezes o livro de Joaquim Miranda Sarmento, para dizer que o leu nas férias, que se vai “divertir” a ler os restantes livros do deputado social-democrata, lamentando não ter encontrado naquelas páginas “a varinha mágica para acabar com a inflação”.

