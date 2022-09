Governo está “à deriva” e “sem norte”, mas pode contar com o PSD para o “encarreirar”, diz Montenegro

Em contraponto a um Governo “confuso”, “dividido”, “à deriva”, “sem liderança” nem “norte” e mergulhado em “polémicas” e “contradições”, Luís Montenegro apresenta um PSD com “grande unidade e coesão interna” e focado em “construir uma alternativa”. No Conselho Nacional desta quinta-feira, o primeiro da sua liderança, o presidente anunciou, num hotel de Lisboa, que o seu partido irá apresentar propostas ao Orçamento do Estado “de forma consciente e responsável, mas também ousada”.

Das propostas que o partido apresentará detalhou apenas uma: que o IRS tenha um limite máximo de 15% para os jovens até aos 35 anos. Uma medida, destacou, que deverá ser aplicada “de forma progressiva”. Mas não especificou quando serão apresentadas essa e outras propostas, de que não falou, e se se antecipará ao Governo, cuja apresentação está agendada para 10 de outubro.

E depois do arranque em Viseu do seu périplo por todos os distritos do país, à razão de uma semana por mês em cada um, informou que Évora será a próxima paragem.

Relativamente ao acordo assinado com o Governo na semana passada sobre o novo aeroporto, Montenegro reagiu a quem tem criticado “tanto trabalho” para se chegar a um entendimento sobre a metodologia. “É verdade. É que o Governo nem a metodologia conseguiu fazer em sete anos. A Avaliação Ambiental Estratégica que vai ser feita no próximo ano nunca foi feita”, sublinhou, acrescentando que o PSD não adiou mais um ano qualquer decisão, antes deu “ao país a decisão que o país nunca tinha tido”.

Para o líder do PSD, também é “responsabilidade” do partido “encarreirar os trabalhos do Governo e orientá-lo, de maneira a que não se precipite com decisões que não têm viabilidade, não têm sustentação, como a que foi publicada em Diário da República e revogada depois”. Foi uma referência clara ao despacho do Ministério das Infraestruturas sobre o aeroporto, depois revogado pelo primeiro-ministro. “Quando for preciso encarreirar para fazer, estaremos cá, mas é para fazer bem e a bem de Portugal”, comprometeu-se.

