Oposição insiste nas críticas ao chumbo de audições de ministros. PS diz que há "presença assídua" do Governo no Parlamento

Na agenda estava o relatório do escrutínio da atividade do Governo na última legislatura, mas a terceira parte do debate, desta quarta-feira, no Parlamento acabou por focar-se mais nas críticas ao Executivo pelos primeiros seis meses da atual legislatura. Com a oposição a criticar o chumbo da ida de oito ministros a comissões e o PS a afirmar que são exceções.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler