“Ninguém tem o direito de destruir” a herança de Passos Coelho, diz embaixador português

“A credibilidade é uma herança inestimável que o Governo de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas deixou aos seus sucessores. Ninguém tem o direito de a destruir”, escreve Luís de Almeida Sampaio, ex-embaixador de Portugal na Alemanha durante o Governo de coligação PSD/CDS que geriu o resgate financeiro ao nosso país. Numa linguagem surpreendentemente solta para um diplomata, Almeida Sampaio passou a livro a sua experiência de intermediação entre Lisboa e Berlim, titulou-o “Diplomacia em Tempo de Troika”, convidou Passos para escrever o prefácio e conta com o ex-presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, para o lançamento, terça-feira, em Lisboa.

Começa por denunciar a “simplificação intencional” que levou a esquerda naquele período a puxar por uma “antinomia que não existe” entre austeridade e crescimento e recorda como “para recuperar a credibilidade as economias tinham de aplicar mais disciplina orçamental. O tempo do crescimento viria depois. Como veio”. Um feito que faz questão de assinalar, tanto mais que “poucos em Portugal e na Alemanha acreditavam seriamente que aquele pacote de resgate fosse o último”. A questão principal, explica, “residia nas características estruturais da nossa economia obsoleta (...) e sobretudo no nosso sistema político incapaz de criar espaço para verdadeiras reformas”. Mas diz ter encontrado no Governo e no país em geral razões de confiança, que alerta ser “a commodity mais valiosa em todas as bolsas de valor do mundo”.