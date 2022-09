PSD e Governo fecham acordo para decidir novo aeroporto. Santarém vai ser uma das opções estudada

Há acordo. Mas só no método para haver acordo. António Costa e Luís Montenegro, acompanhados de Pedro Nuno Santos e Miguel Pinto Luz, chegaram esta sexta-feira a acordo sobre a forma de decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa: obras na Portela vão avançar “em breve” e será criada uma comissão técnica, com “pendor científico e académico”, e uma comissão de acompanhamento, que terá um coordenador-geral nomeado pelo primeiro-ministro. Prazo de funcionamento da comissão será um ano e, além de Montijo e Alcochete, Santarém também será hipótese estudada - e pode haver mais.

