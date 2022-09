Marcelo sobre Araújo: "Tem demonstrado competência. Se não der certo é porque há fatores alheios"

Num comentário à confirmação do nome de Fernando Araújo para o novo cargo de diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, o Presidente da República disse tratar-se de alguém “que tem provado bem e demonstrado competência nos cargos que tem exercido”, razão que o leva a concluir que “se não der certo é porque há fatores alheios”.

“Espero que esta oportunidade não seja desperdiçada”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa numa declaração a jornalistas em Lisboa, insistindo não ver razões para que Fernando Araújo “não prove bem neste caso”.

O Presidente subiu a fasquia da exigência que tem colocado ao Governo no que toca à reforma do SNS, dizendo que “espera desta vez o salto correspondente ao que os portugueses esperam do SNS”.

Recorde-se que ao promulgar, quer o novo estatuto do Serviço Nacional de Saúde, quer o diploma que regulamenta o novo funcionamento do sistema, o Presidente manteve algumas dúvidas sobre como se vai articular a descentralização em curso de competências do poder central para o regional e local. Um dos desafios em que o novo CEO do SNS também terá uma palavra a dizer.