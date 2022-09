Marcelo avalia a legislatura em 2024

Falar de antecipação das próximas legislativas quando o Governo tem seis meses de vida e goza de uma maioria absoluta parece surreal, mas a verdade é que a conjuntura de crise económica e social, os atrasos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), as fraturas entre ministros com pastas de peso como aconteceu esta semana entre as Finanças e a Economia e os crescentes sinais de descoordenação dentro do Governo já entranharam nos bastidores dos partidos a pergunta: “Chegará esta legislatura ao fim?” No Palácio de Belém, que terá sempre a última palavra num eventual recurso à ‘bomba atómica’ (dissolução do Parlamento), o cenário não é alimentado, mas também não é descartado. Para Marcelo Rebelo de Sousa a avaliação sobre a durabilidade da legislatura será feita em junho de 2024.

As eleições europeias em maio desse ano são vistas pelo Presidente da República como decisivas para perceber duas coisas: por um lado, como é que o Governo passa nesse teste, como estará o país, e que energia e união revelará na altura o PS, o Governo e o próprio António Costa para ir até ao fim; por outro, até onde terá Luís Montenegro conseguido levar o PSD no processo de afirmação política e de reconquista de eleitorado ao Chega e à Iniciativa Liberal? “Só aí se verá se faz sentido para todos abreviar em alguns meses a legislatura”, confirmam ao Expresso fontes da Presidência, embora Marcelo Rebelo de Sousa tenha até agora tido o cuidado de não deixar sinais que apontem para uma legislatura interrompida.