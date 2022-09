Descida geral do IRC foi discutida na concertação social, mas só em reuniões técnicas

A descida generalizada do IRC - que tem provocado manifestações públicas de divergências no Governo - foi discutida em reuniões da Concertação Social dedicadas ao acordo de rendimentos, mas apenas em reuniões técnicas.

A questão entrou no debate público com a defesa de uma descida “transversal” do IRC feito pelo ministro da Economia e quantificado, depois, pelo presidente da CIP, António Saraiva: seria de 21% para 19% e seria um sinal “importante” para o sector. Ao que o Expresso apurou, a medida — que tem sido amplamente defendida pelos patrões já desde as negociações para o Orçamento do Estado que acabaria chumbado — foi posta em cima da mesa pelos patrões em julho, na última reunião técnica no âmbito do grupo de trabalho para o acordo de rendimentos e competitividade.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.