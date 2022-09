Acordo entre Costa e Montenegro: estudo para novo aeroporto sem concurso público

A metodologia já está fechada e ninguém quer perder mais tempo, depois do tempo que já foi perdido. O PSD aceita que a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa não tenha de se fazer por concurso público — como estava previsto atualmente depois de a espanhola Ineco ter vencido o concurso — desde que também não se faça exatamente como Pedro Nuno Santos queria. Ou seja, os sociais-democratas aceitam que o processo passe para as mãos do LNEC, que é um organismo do Estado, mas desde que a AAE não se limite a ser feita pelo LNEC.

A ideia, sabe o Expresso, é que o LNEC seja uma espécie de “barriga de aluguer” para evitar que se perca mais tempo abrindo outro concurso público, mas para dar corpo a um consórcio que junte outras entidades públicas, desde universidades ao MIT. A questão é que, no entender dos sociais-democratas, a opinião do LNEC já estava fechada em torno da opção Alcochete (e chegou a ser manifestada publicamente), pelo que não quer que o Governo se limite a “simular” uma avaliação ambiental que à partida já está enviesada. O PSD, sabe o Expresso, prefere que seja sobretudo o meio académico a estudar, uma comissão técnica a decidir e considera que um ano é viável para acabar o processo.