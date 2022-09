Um ano de Moedas no ‘ringue’ de Lisboa

Ouvir as pessoas, estar com as pessoas, governar com as pessoas. Carlos Moedas repete a palavra “pessoas” a cada reunião, em cada entrevista. “Pode parecer repetitivo, mas não o é quando as pessoas são a prioridade”, escreveu no Twitter após mais uma série de “pessoas” na “Grande Entrevista”, da RTP1.

A estratégia resulta desde o início e não há por que alterá-la. Reconhecido como uma figura “simpática”, capaz de criar “empatia”, Moedas — que foi a grande surpresa das autárquicas de há um ano — tem usado o palco das ruas para ‘cavalgar’ a popularidade. Carlos Reis, deputado municipal do PSD e assessor dos vereadores na câmara, lembra que foi assim que o ex-comissário europeu ganhou Lisboa. “Andava tipo formiguinha na rua”, recorda “um dos malucos” que fez a campanha e que acreditou que a vitória seria possível.

