Líder parlamentar do PSD defende acordo para redução de IRC, mas aponta “total descoordenação” no Governo

O líder da bancada parlamentar social-democrata considera que “faz todo o sentido” uma redução da carga fiscal sobre as empresas, como aliás o partido propôs ainda recentemente. À margem do 1º Encontro Interparlamentar do PSD, que decorre em Ponta Delgada, Joaquim Miranda Sarmento sinalizou que o ministro da Economia defende a recuperação de um entendimento entre PS e PSD sobre a descida do IRC, “mas já foi desautorizado pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e agora pelo ministro das Finanças”.

