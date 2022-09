IRC vai descer para todas as empresas? Palavra de ministro não é decisão do Governo

A Economia chuta para as Finanças, as Finanças chutam para a Economia, e António Costa, que deixou o ministro da Economia sozinho a apresentar o pacote de medidas de apoio para as empresas, chuta para canto. Em jeito de pré-anúncio, o ministro da Economia desdobrou-se este fim de semana em declarações a pressionar as Finanças para uma redução “transversal” do IRC para as empresas, mas o desejo de Costa Silva vai contra tudo o que o PS e António Costa disseram na campanha eleitoral e deixou os socialistas de cabelos em pé.

