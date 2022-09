Ventura, “o pai fundador” que o Chega não deixará que “sacrifiquem na cruz”: o primeiro dia da moção de confiança chega ao fim

André Ventura é “o pai fundador” e “um pai nunca é substituível”. “É mentira. Nunca agredi o professor Gabriel Mithá Ribeiro.” “Jamais deixaremos que te sacrifiquem nesta cruz.” “Agora existem mais 11 apóstolos” para juntos professarem “o evangelho da humildade e do serviço”. Mas face a “um deputado que chantageou o líder, era preferível uma dúzia de 11 do que esta dúzia”. Tudo isto se ouviu na tarde deste sábado, o primeiro dos dois dias do XI Conselho Nacional extraordinário, na Batalha, agendado para debater e votar uma moção de confiança à liderança do presidente do Chega. Tudo isto e um bate-boca impercetível entre dois extremos da plateia, uma altercação que motivou a intervenção da segurança.

