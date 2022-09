Ventura citou Santo Agostinho, prometeu o seu “sangue” e o seu “corpo” – e apontou o caminho da rua aos opositores internos

À entrada do Exposalão – Centro de Exposições, na Batalha, está um cartaz onde se lê ‘Leiria estará sempre com André Ventura’. O XI Conselho Nacional do Chega, apenas quatro meses depois do último, reúne-se este fim de semana para debater e votar uma moção de confiança ao presidente, que no discurso inaugural reconheceu que, “de alguma forma”, o partido não devia estar aqui, antes “concentrado não na oposição interna”, mas na “oposição ao PS e aos partidos do sistema”.

