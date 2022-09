Costa reforça Governo para acalmar PS assustado com resposta à crise

É um “costista” de “alta confian­ça” do primeiro-ministro e “muito bem-visto” dentro do partido. Foi com bons olhos que vários dirigentes do Partido Socialista viram o facto de António Costa ter aproveitado a remodelação na saúde para dar o braço a torcer e colmatar uma falha há muito apontada: a nomeação de Miguel Alves, presidente da Câmara de Caminha desde 2013 e líder da federação socialista de Viana do Castelo, como secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro.

“É o reconhecimento de que afinal era preciso coordenação”, ouve o Expresso de um socialista. Mas é mais do que isso: além de servir de intermediário e porta-voz entre os vários ministros e o primeiro-ministro, Miguel Alves também tem o perfil para fazer a “ponte” entre o Governo e o PS, que se inquieta cada vez mais com as medidas que estão a ser tomadas junto dos pensio­nistas, funcionários públicos e classe média — o core eleitoral dos socialistas.