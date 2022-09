Isabel II ao nível de Mário Soares e Eusébio: três dias de luto nacional

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o decreto que declara três dias de luto nacional pela morte da Rainha Isabel II do Reino Unido, que vão ser cumpridos a 18, 19 e 20 de setembro. Uma homenagem só ao nível de algumas das maiores personalidades da vida política e social portuguesa do último século, como foram os casos de Mário Soares, Jorge Sampaio, Amália Rodrigues e Eusébio. Por outro lado, várias figuras de relevo não tiveram direito a tanto — Manoel de Oliveira (2 dias), Eunice Muñoz (1 dia), Carlos do Carmo (1 dia), Freitas do Amaral (1 dia) e Paula Rego (1 dia), só para dar alguns exemplos recentes.

“Sua Majestade a Rainha Isabel II do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte marcou profundamente a segunda metade do século XX e o primeiro quartel do século XXI”, justifica o decreto do Conselho de Ministros. “Assim, neste momento de prolongado e profundo luto no nosso mais antigo Aliado, entende o Governo declarar o luto nacional nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2022.”

Em comunicado, sublinha-se que o decreto de três dias de luto nacional é a “justa homenagem a sua Majestade a Rainha Isabel II”.

Um dos dias do luto nacional coincide com o dia do funeral de Estado da monarca britânica, que se realizará no dia 19 de setembro e no qual Portugal estará representado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

A rainha Isabel II morreu na passada quinta-feira no Castelo de Balmoral, na Escócia, após mais de 70 anos do mais longo reinado da história do Reino Unido. A urna da monarca encontra-se em câmara ardente no Palácio de Westminster até ao funeral de Estado na segunda-feira na Abadia de Westminster, também em Londres.

Durante os próximos quatro dias, o salão onde está colocada a urna estará aberto ao público 24 horas por dia.