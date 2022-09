Líder parlamentar do PS não alinha na pressão para taxar lucros extraordinários: "Há outras formas"

Carlos César, presidente do PS, tinha sido duro quando, na quarta-feira, foi à Academia do PS na Batalha pedir ao Governo que dê um “sinal político” às empresas que “estão a lucrar fabulosamente com a desgraça dos outros”. Dois dias depois, na mesma Academia, o eurodeputado Pedro Marques juntava-se ao coro de pressão e pedia o mesmo à dupla Costa/Medina: é preciso criar o imposto, mesmo que não venha a ser aplicado se se perceber que nenhuma empresa está a ter os chamados “lucros caídos do céu”.

O líder parlamentar socialista, contudo, não vai tão longe. Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à empresa de moldes do grupo Vangest, na Marinha Grande, Eurico Brilhante Dias alinhou com Fernando Medina e pôs um travão, defendendo que o Governo já está a tomar medidas que "esmagam" parte significativa dos lucros no gás e na eletricidade, pelo que não é através da criação de mais um imposto “impositivo” que fará a diferença.

“Há outros instrumentos para eliminar os lucros abusivos da energia e o Governo já atuou nesses setores”, disse, referindo-se por exemplo à criação do mecanismo ibérico na eletricidade, ou da permissão de passagem do mercado livre para o mercado regulado do gás, que, só por si, já tira clientes às grandes energéticas e já esmaga parte dos lucros que surgem à custa do aumento brutal dos preços da energia.

Questionado sobre se isso era suficiente para cobrir todos os lucros extraordinários que as empresas de energia e as petrolíferas, sobretudo estas, estão a ter com o aumento dos preços dos combustíveis, Brilhante Dias rejeitou responsabilidades: “Nas petrolíferas, a refinação dos preços é feita nos mercados internacionais”, disse apenas, rejeitando que cada governo deva agir com pulso firme sobre essas empresas - como está a acontecer noutros países como Espanha, Itália ou Reino Unido.

“Devemos permanecer vigilantes”, disse ainda, defendendo que a Europa deve agir “de forma concertada” e que Portugal não deve ser mais “penalizador” do que outros países europeus. Por outro lado, Eurico Brilhante Dias alinhou no chavão: “Não há justiça social sem justiça fiscal”. Mas chutou qualquer medida de caráter fiscal, essa ou outras, para a discussão do Orçamento do Estado para 2023, que arrancará em outubro.

Apesar do que está a acontecer nesses países da Europa - que estão a usar essa receita para a ajuda às famílias -, o Governo português tem recusado sempre avançar com uma medida deste género, embora afirmando que está a “avaliar” e a “estudar” o impacto e o que acontece lá fora. Como o Expresso escreveu, a ideia é ter a “bomba atómica” à mão, mas nunca ter de carregar no botão.