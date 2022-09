Ventura critica “ego” de opositores internos e pede apoio à sua “liderança e estilo agressivo”

O presidente do Chega enviou este sábado uma mensagem a militantes e simpatizantes do partido, apelando a que se registem para o Conselho Nacional do próximo fim de semana na Batalha, durante o qual será votada uma moção de confiança à sua liderança. André Ventura diz ser “muito desgastante” o partido trabalhar quando se vê “rodeado das questiúnculas internas e da pequenez daqueles que querem pôr pedras na engrenagem e atrapalhar em vez de ajudar”.

