Presidenciais agitam PS. Líder parlamentar dá impulso a Santos Silva, mas Carlos César põe travão

As presidenciais de 2026 ainda vêm longe no horizonte, mas o PS vai-se agitando perante a possibilidade de reaver para a sua família política o mais alto cargo da nação. Nomes como Luís Marques Mendes, Passos Coelho, Paulo Portas ou o almirante Gouveia e Melo vão sendo testados em sondagens e em conversas, mas são todos ligados à direita. Na ala socialista, além do próprio António Costa, só outro nome tem sido testado: Augusto Santos Silva, que, ainda assim, tem aparecido lá atrás nas intenções de voto.

