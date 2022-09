Eurico Brilhante Dias: “Este pacote não é necessariamente o último”

Não é “truque”, é “inteligência”. Em entrevista ao Expresso no dia a seguir ao Governo ter anunciado o pacote de medidas anti-inflação, o líder parlamentar socialista defende a forma cria­tiva de atualização das pensões, por permitir ao Estado poupar na despesa do ano seguinte. Já a lei, nem sempre foi cumprida, diz. Eurico Brilhante Dias escuda-se no contexto adverso dos últimos anos para explicar o estado do SNS, ao mesmo tempo que defende que as “reformas” não devem ficar na gaveta por causa do contexto de incerteza. Não se compromete com aumentos salariais e chuta Santos Silva para a presidência.

Para um partido que se diz de esquerda, gostava de ter visto o Governo a ser mais ambicioso na ajuda às famílias?

O Governo usou o excedente orçamental todo neste pacote de ajuda. O que temos para mitigar os efeitos da inflação é a margem, não é a receita. Há mais receita vinda do IVA, sim, mas o Estado também compra, também tem despesa. Se me dissessem que o Governo vai chegar ao fim do ano e apresentar um défice muito inferior, percebia isso, mas não é o caso. Proteger os rendimentos hoje é apoiar, mas sem perder de vista a diminuição do défice e da dívida.