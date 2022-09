Lula da Silva: "O Presidente de Portugal merecia mais respeito. Já foi desrespeitado três vezes"

“O Presidente de Portugal merecia respeito. É a terceira vez que o Presidente do Brasil desrespeita o Presidente de Portugal. E merecia mais carinho pela importância que Portugal tem na nossa cultura”, afirmou o ex-Presidente do Brasil e candidato às eleições presidenciais de 2 de outubro, Luís Inácio Lula da Silva, quando questionado pelo Expresso no Rio de Janeiro sobre a presença de Marcelo Rebelo de Sousa na tribuna de honra do desfile cívico-militar de 7 de setembro, em Brasília. Um evento que está a ser criticado por ter sido utilizado pelo atual chefe de Estado brasileiro como uma ação de campanha eleitoral a favor de Bolsonaro.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler