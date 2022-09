Carlos César avisa Governo e Santos Silva: "Não é pondo o carro à frente dos bois" nem "atacando a extrema-direita" que PS ganha eleições

Na cabeça de todos, por estes dias, está o plano de medidas de combate à inflação apresentado segunda-feira pelo Governo, nomeadamente o alegado “truque” na atualização das pensões, que dá agora, para travar mais à frente, mas não foi por aí que Carlos César começou. Na intervenção de abertura da Academia Socialista, que decorre até domingo na Batalha, o presidente do PS procurou explicar aos jovens socialistas aquele que entende que deve ser o comportamento do PS e do Governo para continuar a “ganhar” eleições e a deixar marcas positivas na democracia. E não passa por se encostar à sombra da “legitimidade natural” para governar - é preciso mostrar trabalho.

