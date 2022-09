Jornada Mundial da Juventude: Isaltino ganha último evento com o Papa Francisco

O último evento do Papa Francisco em Portugal relacionado com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai realizar-se no concelho de Oeiras, ao contrário do que estava inicialmente previsto. No dia 6 de agosto de 2023, o domingo de encerramento da Jornada de Lisboa, o Papa celebra a Missa Final no Parque Tejo, junto ao rio Trancão, entre os concelhos de Lisboa e Loures, onde são esperados milhares (provavelmente mais de um milhão) de peregrinos. E onde vão estar também entre 20 mil a 30 mil voluntários, que têm, como é hábito nas cidades-sede da JMJ, um último encontro “a sós” com o Papa, após a missa.

Esse encontro estava pensado para Lisboa, como todos os outros eventos da semana de celebrações católicas, mas, confirmou o Expresso junto de várias fontes, foi deslocalizado para Oeiras. Perante as dificuldades de chegar a um entendimento final com a Câmara de Lisboa (CML), o Governo começou a olhar para outros concelhos, como Ana Catarina Mendes, ministra que tem a pasta da JMJ, já tinha sinalizado. E encontrou em Isaltino Morais o parceiro que faltava.

