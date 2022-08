Bloco de Esquerda com casa cheia no segundo dia da rentrée, para falar das criptomoedas à guerra na Ucrânia

Mariana Mortágua rasga dois pedaços de papel e estabelece um paralelo entre o valor do que acaba de criar (a que chama “Marianis”) e as criptomoedas: valor zero. A sala está lotada, há militantes a assistir de cócoras, e nem é preciso entrar para sentir o calor que vai lá dentro. A palestra que a deputada partilha com o líder da bancada bloquista, Pedro Filipe Soares, chama-se “Blockchain e Criptomoedas: o futuro é uma fraude?”, e a resposta está subentendida pelas intervenções de ambos, que saltam do registo humorístico para um alerta sobre as “falsas promessas” de enriquecimento e de democratização da finança. No final, hão de ficar uns minutos a responder a mais perguntas de novos e velhos aderentes do Bloco de Esquerda.

