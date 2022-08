Costa quer que prolongamento da 'bazuca' seja prioridade europeia

O Governo português quer mais tempo para aplicar os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Durante algum tempo não assumiu, mas agora não só assume o pedido como quer que o prolongamento para lá de 2026 seja uma prioridade da Comissão Europeia.

“O calendário de execução dos investimentos deverá ser flexibilizado, quer quanto ao seu ritmo de concretização quer quanto ao respetivo prazo de conclusão. Isto implica admitir que os investimentos financiados pelos PRR (não as reformas) possam terminar para lá de 2026. É uma alteração que se impõe, em função de circunstâncias económicas supervenientes e não antecipáveis à data da aprovação do regulamento sobre o Mecanismo de Recuperação e Resiliência (MRR)”, defende o Governo português num documento enviado a Ursula von der Leyen com as “prioridades de Portugal para o programa de trabalho da comissão 2023”.