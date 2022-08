PSD pede esclarecimentos sobre os 'algoritmos dos fogos' divulgados por Patrícia Gaspar

O combate aos incêndios até estava a correr bem ao Governo do ponto de vista político, sem a oposição a fazer deste assunto tema de debate. Mas esta semana, o vento político começa a virar, com vários pedidos da oposição a pedir explicações no recomeço dos trabalhos parlamentares.

Depois da Iniciativa Liberal e do Chega, esta terça-feira é o PSD a pedir esclarecimentos sobre declarações da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar. "Nas afirmações recentes da Secretária de Estado da Proteção Civil, a área ardida é inferior ao esperado, com base em “estudos de que o Ministério dispõe os algoritmos dizem que a área ardida (…) devia ser 30% superior”", lembra o PSD, fazendo referência às entrevistas de Patrícia Gaspar à SIC e à RTP no fim-de-semana.

Tendo em conta o que disse a governante, o PSD enviou uma pergunta ao ministro da Administração Interna em que pede para que seja "remetido o estudo que sustenta que a área ardida deveria ser 30% superior aos atuais 92.000 ha".

Os sociais-democratas pedem também que seja "remetida a informação sobre a autoria do estudo, designadamente se foi elaborado por entidades externas ao MAI e quando". O pedido de esclarecimento do PSD, divulgado em comunicado, segue-se a iniciativa semelhante da IL que enviou oito perguntas ao Governo.

Entretanto, a polémica sobre declarações de governantes relativas a incêndios já passou para outro patamar: esta segunda-feira, depois de a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, ter dito que a Serra da Estrela vai "ficar melhor do que estava", o Chega anunciou que vai pedir um debate no recomeço dos trabalhos parlamentares sobre "a questão dos incêndios".